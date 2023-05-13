«Царский волк» в космических лесах 2 Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

13.05.2023, 13:55

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Дмитрий Рогозин

Cтрелять из рогатки и сбивать спутники шваброй.

Дмитрий Рогозин, находится где-то в зоне спецоперации в малопонятной структуре «военных советников «Царские волки». Что может советовать невоенный человек Дмитрий Олегович - загадка.

Странно, кстати, что назвались «волки». Почему не взять историческое «опричники»? Приторочить к бронеавтомобилям метлы и собачьи головы, одеться в черное?

Но иногда Дмитрий Рогозин любит «тряхнуть стариной» - рассказать о космических свершениях. Сегодня он заявил о спутниках Starlink: «Если потребуется грохнуть, физически уничтожить орбитальную группировку противника ... мы это сделаем очень быстро. У нас есть для этого все необходимые средства».

А время, за которое можно «уничтожить группировку»? Сразу на батуте до космоса не долетишь, надо как следует распрыгаться, чтобы сбивать спутники шваброй. А за это время самого могут сбить. У американцев, знаете, тоже некоторые возможности имеются. Тогда уже, конечно, придется стрелять из рогатки.

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