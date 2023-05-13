Алькаидация Пригожина Ирина Гиндина, planeta.press

13.05.2023, 14:37

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Мир объявил охоту на «вагнеровцев»

Евгений Пригожин – самое медийное лицо российской агрессии против Украины. И не потому, что его так любят журналисты. Свое пребывание на фронте он сопровождает шокирующими эпатажными видео и заявлениями, как человек, которому уже нечего терять. А ведь еще совсем недавно все, что было связано с деятельностью Пригожина и ЧВК Вагнер, было очень большой тайной российской империи.

Создание частной военной компании было поручено спецслужбам России в 2014 году. Тогда впервые в прессу попала информация о военизированном подразделении, названном по позывному ее командира – подполковника спецназа ГРУ Дмитрия Уткина «Вагнера», большого поклонника Третьего Рейха. В данный момент Главное разведывательное управление (ГРУ) переименовано и называться Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил РФ и является органом внешней разведки и центральным органом военной разведки ВС России. Именно этой структуре и приписывают создание и дальнейшее управление данным ЧВК в первое время.

Но столь многообещающий и действенный проект не мог оставить без личного присмотра Путин. Он, сам выходец из спецслужб, понимал какими возможностями обладает ЧВК. Поэтому Пригожин и был приставлен осуществлять общее руководство на правах приближенного и входящего в узкий круг друзей российского президента.

А еще российским властям была жизненно необходима организация, которая выполняла бы поставленные задачи не имея ограничений, используя все доступные методы и средства. В том числе, самые бесчеловечные и кровавые. При этом, чтобы само государство, как бы не было в них замешано. Захват украинских военных частей в Крыму стало одним из первых заданий. «Ихтамнет» в Крыму, потом на Донбассе, где они отличились провокациями, жесточайшим отношением к проукраинскому населению.

Войдя во вкус в Украине ЧВК «Вагнер», в тесной связке с Вооруженными Силами РФ, отправляется на защиту режима Башара Асада в Сирию, где испытывают новейшие виды вооружения, используют тактику огневого вала и в пыль разрушают города. Тем самым принося бесчисленные угрозы и страдания мирному населению. Соседние страны и Европа наполняются беженцами.

Помимо выполнения боевых задач, в Сирии боевики Вагнера опекали нефтяные и газовые месторождения, нефтеперерабатывающие заводы и др. За это бизнес структуры Пригожина получают четвертую часть доходов от нефтегазовых объектов, расходы на боевые действия сирийская сторона возмещает отдельно.

Содержание подобной военизированной организации, имеющей в своем распоряжении, помимо прочего, авиацию – дорогое удовольствие. Безусловно, что без финансирования государства, особенно, в начале – не обошлось.

По последним оценкам экспертов содержание и обеспечение ее составляет около $1 млрд в месяц.

С 2017 года начинается активное продвижение вагнеровцев на Африканский континент.

В Судане структуры Вагнера взяли под контроль золотодобывающую промышленность страны. В Центральноафриканской Республике их интерес сосредотачивается на алмазах, золоте и уране. В Ливии – на нефти. В Гвинее – на бокситах (алюминиевая руда). Буркина-Фасо – на золоте. А еще они присутствовали или присутствуют на Мадагаскаре, в Мали, Мозамбике, Гвинея-Бисау, Зимбабве, Анголе.

Африка богата на природные ископаемые, которые представляют интерес для российских олигархов. Российская власть потеряв значительную часть союзников и партнеров в мире теперь ищет сторонников в Африке. А боевики ЧВК устраняют конкурентов, расчистив поле для российского бизнеса и поддерживают режимы лояльные Путину. Международные правозащитные организации обвиняют «Группу Вагнер»: «В создании препятствий и запугивание миротворцев ООН, в жестоком преследовании журналистов и представителей гуманитарных организаций, в изнасилованиях и убийствах в Африке».

Война России против Украины обнажила всю сущность России как страны, которая может существовать только в противостоянии и порабощении. Жители Украины, пережившие российскую оккупацию, с ужасом вспоминают те времена. Пытки и издевательства, изнасилования и убийства. Бесследно пропавшие. Тысячи людей оплакивают своих близких, свои разрушенные судьбы, свои разбитые дома. Вагнеровцы были на острие этих событий. Неудивительно, учитывая, что в последний год подразделения формировались из осужденных, где самыми желанными бойцами были осужденные за убийство.

Один из боевиков, Азамат Улдаров, признался, что при захвате Бахмута и Соледара, они получили приказ зачистить и уничтожить всех. «Мы шли и убивали всех – женщин, мужчин, пенсионеров, детей. Я этой рукой выполнил приказ, убил детей».

«Вся страна превратилась в место преступления», – заявил главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, посетивший Украину.

Администрация США объявила «группу Вагнер» – «транснациональной преступной организацией, которая занимается преступной деятельностью и наживается на людях по всему миру, включая населения африканских стран, где она ворует или забирает их природные ресурсы».

Правительство Великобритании и парламент Франции намерены признать в ближайшие недели ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Власти Швеции и Германии предлагают объявить их террористической организацией на уровне Евросоюза. Это позволит начать уголовное преследование наемников, наложить на них санкционные ограничения и дает возможность преследования всех, кто с ними сотрудничает. Таким образом окончательно формируется отношение мира к ЧВК «Вагнер», аналогичное отношению к «Исламскому государству», «Аль-Каиде», «Хезболле».

Но достаточно ли этих мер, чтобы было наказано зло? Ведь, главный террорист это – кто ставит задачи перед ЧВК и отдает им приказы, кто финансирует, снабжает оружием и боеприпасами, кто руководит всеми действиями этой организации. И это российское государство и его преступное руководство. Террористическое государство. И, только с его распадом уйдет опасность новых обострений.

Истерика Пригожина понятна, он обречен и боится он не столько украинского или международного суда, а того, что не доживет до суда. Он ценный свидетель, показания которого установят связь российского руководства и лично Путина со всеми военными преступлениями ЧВК. Об этих преступлениях они знали, на них давали одобрение и приказывали совершать их. А такие свидетели до суда не доживают.

Ирина Гиндина, planeta.press

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