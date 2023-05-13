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Российские пропагандисты приуныли после «прилетов» по Луганску

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  • 13.05.2023, 15:17
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Российские пропагандисты приуныли после «прилетов» по Луганску

Кремлю нечем ответить на британские Storm Shadow.

У РФ нет сил, чтобы ответить на поставки Украине британских ракет Storm Shadow. С таким признанием выступили в прямом эфире два российских пропагандиста Сергей Мардан и Дмитрий Стешин.

Отрывок пропагандисткой передачи доступен на Telegram-канале «Украина 365».

«Те самые британские крылатые ракеты с дальностью до 200 км… Я риторически спрашивал: «Ну и как Россия должна на это реагировать? Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Кремль? Он что ждет?» - спрашивал Мардан.

Стешин посоветовал ему не ждать ответа Москвы на этот «недружественный шаг» британцев.

«Да он просто не может ничего сделать, Сергей. Давайте будем честны, без ханжества. Нет ни инструментов, ни воли для этого», - заявил грустный пропагандист.

Отметим, что последние два дня гремят взрывы в оккупированном Луганске, который россияне считали своим недостижимым тылом. Были разгромлены два военных объекта ВС РФ в городе. Оккупанты уверяют, что ВСУ якобы били с помощью Storm Shadow.

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