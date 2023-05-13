В центре Москвы горит гостиница «Интерконтиненталь» 4 13.05.2023, 15:28

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Над российской столицей поднимается густой черный дым.

В субботу, 13 мая, в центре российской столицы произошел пожар. В Москве горит гостиница «Интерконтиненталь».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza и 112.

Инцидент произошел на улице Тверской.

На видео, которые опубликованы в социальных сетях, видно, что над российской столицей виднеется густой черный дым, который поднялся на несколько метров.

Сообщается, что экстренные службы уже едут на место происшествия.

На данный момент причины возгорания не сообщаются.

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