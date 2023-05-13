Минлесхоз озвучил, сколько стоят деревянные дома от белорусских лесхозов 13.05.2023, 15:51

2,842

Цена удивляет.

Заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч рассказал «Сельской газете» о ценах на деревянные дома от лесхозов Беларуси. В частности, он назвал цены на покупку дома для первых покупателей.

- Без окон и дверей деревянный домокомплект оценили в 32 тысячи рублей, его произвел Верхнедвинский лесхоз. В зависимости от комплектации срубы с полами, обрешеткой и прочей отделкой, но без стоимости сборки, окон и дверей оцениваются от 32 до 73 тысяч рублей. С учетом сборки, с окнами, дверями, полом - от 62 до 110 тысяч рублей.

Также Креч добавил, что должны появиться и пункты продажи от «смежников».

- Организаций, которые могут продать фундамент, кровлю, коммуникации, а также услуги по всем видам работ. Причем будут представлены только отечественные материалы и производители, - отметил замминистра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».