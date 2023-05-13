Минлесхоз озвучил, сколько стоят деревянные дома от белорусских лесхозов
- 13.05.2023, 15:51
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Цена удивляет.
Заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч рассказал «Сельской газете» о ценах на деревянные дома от лесхозов Беларуси. В частности, он назвал цены на покупку дома для первых покупателей.
- Без окон и дверей деревянный домокомплект оценили в 32 тысячи рублей, его произвел Верхнедвинский лесхоз. В зависимости от комплектации срубы с полами, обрешеткой и прочей отделкой, но без стоимости сборки, окон и дверей оцениваются от 32 до 73 тысяч рублей. С учетом сборки, с окнами, дверями, полом - от 62 до 110 тысяч рублей.
Также Креч добавил, что должны появиться и пункты продажи от «смежников».
- Организаций, которые могут продать фундамент, кровлю, коммуникации, а также услуги по всем видам работ. Причем будут представлены только отечественные материалы и производители, - отметил замминистра.