«Истощаем россиян в Бахмуте и бьем в слабые места» 13.05.2023, 16:00

Воин ВСУ прогнозирует перелом на фронте.

Возле Бахмута Вооруженные силы Украины проводят контрнаступательные действия на южном и северо-западном направлениях. Украинским бойцам удалось взять контроль над трассой, по которой можно заехать в город.

Об этом «24 Каналу» рассказал старший солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Антон Петривский. По его словам, кадровые российские войска теряют инициативу на флангах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Идет ли уже наступление: Череватый сообщил, что ВСУ еще больше продвинулись в районе Бахмута

- Успех украинской армии будет только расти. Думаю, в ближайшее время мы увидим перелом на фронте. Наш Генштаб действует стратегически разумно. Мы доверяем этим решениям. В ближайшем будущем будет значительное и тактическое, и стратегическое преимущество на стороне ВСУ, – уверен он.

Петривский отметил, что есть определенная стратегия украинского Генштаба, которая предусматривает освобождение всех территорий Украины и не исключает более масштабных контрударов на других направлениях. Бахмут является одним из тактических отрезков фронта.

- Мы россиян истощаем, бьем в слабые места. Мы должны наблюдать за всей линией фронта. Как мы видим по предыдущим месяцам ведения боевых действий, после любых наших тактических временных отходов мы всегда переходим в контратаку и отбиваем гораздо большие территории, – подчеркнул он.

Старший солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады подчеркнул, что нужно верить официальной информации от Генштаба.

Антон Петривский обратил внимание на многочисленные заявления владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, где он жалуется, что у его наемников нет боеприпасов и ругает руководство России.

- Пригожин готовит почву, чтобы оправдать неудачи на этом направлении и отбросить от себя все обвинения. Он видит, что стратегически будет большое поражение. Он понимает, что надо обвинить руководство России, чтобы потом никто не обвинял его и ЧВК «Вагнер», – считает военный.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».