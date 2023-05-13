Что почем сейчас на минской Комаровке? 13.05.2023, 16:13

Фото: «Минск-Новости»

За кило белорусской клубники просят 25 рублей.

На прошлой неделе на Комаровке в Минске появились абрикосы, на этой уже можно ухватить первую белорусскую клубнику. О сезонной продукции, которую можно приобрести на главном продовольственном рынке города, и ценах на нее рассказали «Минск-Новости».

Спелую клубнику продают сейчас от 14 рублей за кило. По сравнению с тем, какой ягода была еще месяц назад, нынешняя намного слаще и сочнее. И это со слов не только продавцов, но и покупателей. Кстати, на прилавках появилась и первая белорусская клубника «Альба». Кило оценивают в 25 рублей.

Еще пару недель назад на Комаровке черешня встречалась лишь в двух-трех местах и стоила неслабые 100 рублей, но уже сейчас ее можно ухватить за 12.

Фото: «Минск-Новости»

— Вкусная, сладкая, сочная. Вчерашние покупатели возвращаются, чтобы купить еще кило-два, — уверяет продавец, рекламируя товар.

Болотную клюкву, как и обычно, оценили в 10 рублей (за 1 кг). А вот голубика остается удовольствием, которое все еще бьет по карманам, — продают лоток в объеме 100 г за 5 рублей.

На прошлой неделе за абрикосы отдавали от 40 до 70 рублей за кило, сейчас средняя их стоимость — 25. Что касается яблок, то есть пару предложений за 2, но в основном продают по 3−3,5. Груши оценивают по-разному, в зависимости от сорта, например, «дюшес» стоит 8,5, а «форель» — 15.

Фото: «Минск-Новости»

За кило винограда сейчас больше 20 рублей не отдадите, например, зеленый «кишмиш» без косточек можно урвать за 13 (причем ягодки очень крупные), а темный «кардинал» вообще за 8. Стоимость на апельсины имеет немалую разбежку — от 4,5 до 12 за 1 кг. Мандарины в цене, наоборот, более стабильны и продаются за 11−13 рублей.

Киви в среднем можно купить по 11 рублей за кило, лимоны из Аргентины — до 10, сладкие гранаты — 18−20, спелые бананы — до 6. За одно манго могут просить как 2 рубля (бразильский плод), так и 22 («голд» из Таиланда) или вообще 35 (тоже «голд», только из Перу). Есть еще в некоторых местах несезонные персики и нектарины, и кило их стоит немалые 35. Для тех, кому хочется экзотики, на Комаровке продают бразильскую папайю — «всего» 40 рублей за 1 кг.

Фото: «Минск-Новости»

Что касается овощной продукции, то кило томатов продают от 6 до 25 рублей, огурцов — в районе 5−7. Перцы можно купить по 11−13, кабачки — 6−8, баклажаны — 12−14. Картофель продают от 80 копеек, молодой же оценили в 4−5 рублей. Репчатый лук в среднем стоит 4 рубля, молодая свекла — 5, чеснок — 15. Цены на зелень начинаются от рубля за 100 г, например укроп, ромен, петрушку и зеленый лук продают за 1,5, руколу и кинзу — 3,5.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».