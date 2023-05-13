Когда водители должны ездить с включенным светом фар? 13.05.2023, 16:31

Белорусским автолюбителям на заметку.

«С 25 мая по 5 июня водители должны ездить с включенным светом фар даже в светлое время суток. Но везде ли нужно так ездить или только в определенных местах?», - задал вопрос aif.by минчанин.

Везде. Согласно п. 166.9 Правил дорожного движения с 25 мая по 5 июня, а также с 25 августа по 5 сентября ближний свет фар или дневные ходовые огни (при их наличии) должны быть включены в дневное время суток для обозначения движущегося транспортного средства.

Поэтому, как только транспорт тронулся с места, фары должны быть включены вне зависимости от места движения. За нарушение правил пользования внешними световыми приборами, согласно п.3 ст. 18.13 КоАП, предусмотрен штраф в размере до 3 базовых величин (сейчас – до 111 руб.).

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