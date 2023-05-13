СМИ: После ЧП под Брянском россияне готовятся к удару по Крымскому мосту 2 13.05.2023, 17:10

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Крымский мост уже был однажды атакован.

Россияне вдруг занялись усилением охраны на крупных объектах, в частности, на Крымском мосту.

Как пишет Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источник, Управлению «Т» ФСБ РФ поручено в срочном порядке усилить контроль по предупреждению и пресечению возможных новых атак, в том числе с использованием беспилотных подводных судов, на крупные объекты, в частности Крымский мост.

Решение принято на фоне падения как минимум четырех воздушных судов РФ в Брянской области.

Напомним, что днем 13 мая 2023 года в Брянской области разбилось два вертолета Ми-8, а также один истребитель-бомбардировщик Су-34. Сейчас проверяется информация о еще одном разбитом Су-34 или Су-35.

Сообщается, что истребители были сбиты после того, как нанесли удары по Украине. А вслед за ними - спасательно-поисковые Ми-8.

8 октября 2022-го на Крымском мосту прогремели мощные взрывы. Утверждалось, что источником взрывов, разрушивших 1,3 км ж/д полотна моста, был грузовик с топливными цистернами.

В настоящее время проезд через Крымский мост полностью восстановлен оккупантами, но Украина никогда не скрывала, что он будет главным объектом во время деоккупации Крыма.

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