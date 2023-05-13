Родственники Виктора Бабарико были в СИЗО-1 на Володарского в Минске 13.05.2023, 17:24

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Местонахождение и состояние политзаключенного скрывают.

Сегодня родственники экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико были в СИЗО-1 на Володарского в Минске, где им сказали, что политзаключенного у них нет.

Как сообщил штаб Бабарико, «в то же время, одному из наших волонтеров, который также обратился в СИЗО на Володарского, сообщили, что Виктор Бабарико находится в больнице «в Колядичах».

Напомним, что вечером 26 апреля появилась информация о том, что Виктор Бабарико, заключенный ИК-1 Новополоцка, в ночь на 25 апреля был госпитализирован в городскую больницу со следами избиений и пневмотораксом. Утром 27 апреля близким политика удалось подтвердить факт его госпитализации в хирургическое отделение.

29 апреля представитель администрации исправительной колонии заявил, что заключенный Бабарико «жив и здоров» и продолжает отбывать свое наказание. Однако никаких подтверждений этим словам в силовых структурах не привели. 2 мая родственники Виктора Бабарико пытались попасть на прием к руководству Департамента исполнения наказаний (ДИН) МВД, но в приеме было отказано.

С тех пор нет никакой информации о местонахождении и состоянии Виктора Бабарико.

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