Путин в тупике 13.05.2023, 17:31

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«План «Б» хозяина Кремля состоит в том, чтобы скрыть, что «план «А» потерпел полное фиаско.

В пятницу собравшиеся в Японии министры финансов и главы центральных банков стран «Большой семерки» на встрече в Японии обсуждали очередные меры, направленные на поддержку Украины и оказание давления на Россию с тем, чтобы она прекратила войну, развязанную Путиным в феврале прошлого года, передает «Голос Америки».

Накануне форума министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что страны «Большой семерки» «будут вместе с Украиной столько, сколько потребуется», чтобы положить конец конфликту.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен

На этом фоне колумнист The New York Times Томас Фридман отмечает в своей колонке, что у лидера России, по сути, никогда не было некоего «плана «Б» по захвату Украины.

Томас Фридман пишет, что, не сумев добиться превосходства на поле боя, Россия прибегла к неизбирательным обстрелам украинских городов и гражданской инфраструктуры, а когда и это не сломило волю украинского народа к сопротивлению, стало очевидным, что «Путин поставил себя в ситуацию, когда он не может победить, не может признать свое поражение и не может остановиться» в своей агрессии против Украины.

«Он больше не сможет захватить контроль над всей Украиной. Но в то же время он не может позволить себе потерпеть поражение, после всех потраченных им русских жизней и ресурсов. Поэтому он не может остановиться», – отмечает Томас Фридман.

По его мнению, сегодня очевидно, что «план «Б» Путина состоит в том, чтобы скрыть, что «план «А» потерпел полное фиаско:

«Что делает эту войну одной из самых разрушительных и бессмысленных войн современности – глава одного государства продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру другого до тех пор, пока это не даст ему достаточного обоснования, чтобы скрыть тот факт, что он оказался колоссальным глупцом», - пишет колумнист одного из самых авторитетных американских изданий.

Как представляется журналисту, именно из-за этого, а также желания оправдаться перед собственным народом президент РФ регулярно прибегает к шантажу Запада, одновременно обвиняя его во всех смертных грехах, в том числе в якобы ведении глобальной войны против России, в то время как его войска продолжают безжалостно уничтожать мирных украинских граждан и разрушать их дома.

«Кремль пребывает в растерянности»

По тому, как постоянно меняются озвученные Кремлем цели войны, хорошо видно, что все они оказались никчемными, заметил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. По его мнению, изначально любая военная операция с привлечением вооруженных сил требует серьезной подготовки в плане аналитики и сбора информации.

«А здесь, судя по всему, небезызвестное 5-е управление ФСБ, которое курировало территории стран бывшего СНГ, кормило Путина откровенной «туфтой», – уточнил он. – Более того, немалые средства, выделяемые на поддержку пророссийских сил в соседних регионах, попросту разворовывались. Так называемая «СВО» строилась на очень зыбком фундаменте, а точнее – песке. Путин всячески убеждали, что ВСУ при приближении российских войск растворятся в воздухе, Зеленский сбежит из Киева, и оккупантов встретят едва ли не с цветами».

Реальность оказалась совершенно иной, подчеркнул Андрей Золотарев: «Также не оправдался расчет на то, что начнется массовая коллаборация с захватчиками. Кроме отдельных персонажей на сотрудничество с оккупантами никто не пошел. Словом, то, что задумывалось как блицкриг - «накрылось медным тазом». Заодно рухнул и миф о «второй армии мира». Все увидели, что она представляет собой в действительности. Воюет не умением, а числом. Так что результаты военной авантюры во всех отношениях оказались плачевными, но вполне естественными».

Поэтому Кремль ведет сегодня постоянный поиск того, что можно преподнести населению как победу, утверждает политолог: «Но и здесь на деле выходит белиберда. То за триумф выдают сухопутный коридор в Крым, то – Азовское море, ставшее для России внутренним... Однако российскому обывателю все тяжелее объяснять, как это так, почему, например, армия за 9 месяцев так и не смогла взять небольшой город Бахмут. Отсюда – постоянное пропагандистское жонглирование и подтасовка фактов».

Очевидно, что Кремль пребывает в растерянности, не будучи готовым к длительному противостоянию, хотя и утверждает обратное, резюмировал директор аналитического центра «Третий сектор».

Москва готовится обороняться, и это говорит о многом, заметил главный редактор интернет-издания Insider Роман Доброхотов. По его словам, если год назад все говорили только о том, выдержит ли агрессию Украина, то сегодня Россия вдоль своих границ и на оккупированных территориях, включая Крым, роет многокилометровые траншеи.

«Психологически это очень важный момент, – добавил он. – Про взятие Киева, «парад на Крещатике» (Крещатик – главная улица столицы Украины) в Москве уже никто не вспоминает, как и о многом другом из штатного набора российских пропагандистов. По сути, у Москвы сегодня нет никакой стратегии, а у Киева задача простая и понятная: освободить свою землю…»

В этой ситуации Кремлю ничего не остается другого кроме как врать напропалую в надежде как-нибудь дотянуть до президентских выборов и переоформить правление Путина еще на один срок, полагает Роман Доброхотов:

«Отсюда отрицание очевидного и все эти дикие обвинения в адрес Запада, «ведущего» войну против России. Что бы ни происходило, всегда, вплоть до отравления Алексея Навального, во всем «виноваты США». Не случайно основной пропагандистский нарратив сменился, и теперь Россия якобы воюет со всеми странами НАТО во главе с Вашингтоном. Иначе, дескать, с чего бы мы топтались столько времени у Бахмута. Действительно, от Кремля трудно ждать признания, что она не может справиться «всего лишь» с Украиной».

Москва вообще не добилась ни одной из заявленных ранее целей, начиная от изначально несостоятельного тезиса относительно не расширения НАТО, констатировал журналист. Получилось с точностью наоборот: «Североатлантический альянс укрепился за счет вступления в него скандинавских стран. Ставка на уничтожение гражданской структуры Украины так же провалилась. Нет никаких симптомов того, что поставки вооружений Киеву будут снижаться. Скорее налицо тенденция к их наращиванию. А это гарантия того, что и расчеты Кремля на затяжную войну окажутся несостоятельными», – заключил главный редактор интернет-издания Insider.

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