«Россия сама продолжает демилитаризироваться» 1 13.05.2023, 17:49

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Полковник СБУ — о сбитии самолетов и вертолетов под Брянском.

В России 13 мая упали 4 воздушных судна, которые, вероятно, сбили сами россияне. Скорее всего, одни из вертолетом Ми-8, могли сбить с зенитно-ракетного комплекса.

Такое мнение «24 Каналу» выразил полковник Службы безопасности Украины, народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. По его словам, факт падение российского вертолета – это хорошая новость.

- Еще нет точной информации, от чего они упали, но падение – это хороший факт. Россия сама продолжает демилитаризироваться. Задача «спецоперации» идет по плану. Может ли дальше это происходить? Конечно, – заметил он.

Костенко отметил, что на видео был заметен взрыв. Он предположил, что один из вертолетов Ми-8 могли сбить с зенитно-ракетного комплекса. Когда у вертолета отказывает двигатель, то он еще пытается лететь. Вертолет на видео сразу упал.

- Скорее всего, он действительно был сбит зенитно-ракетным комплексом или произошел какой-то взрыв, который, возможно, был запланирован. Я никогда не видел, чтобы у самолетов просто так взрывался двигатель,– объяснил полковник СБУ.

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