Украинские военные отбросили россиян под Бахмутом: обновленная карта боев 13.05.2023, 18:03

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ВСУ продвигаются в глубину позиций врага.

Украинские военные продолжают отбрасывать российских оккупантов на Бахмутском направлении. Вооруженные силы Украины продвигаются в глубину позиций врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий Deepstate.

На карте появилось больше «серой зоны2, в которой продолжаются боевые действия. По данным аналитиков, оккупанты на Бахмутском направлении потеряли еще больше позиций не только к востоку от населенного пункта Ступочки, но и к югу от Ивановского.

Напомним, по словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, за последние сутки украинские военные продвинулись на глубину до 300 метров.

Аналитики ISW отмечают, что ВСУ продвинулись на северо-запад Бахмута благодаря локальным атакам.

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