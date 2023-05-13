«Обязательно в СМИ обо всем будет»: администрация и пресс-служба Лукашенко что-то скрывают 8 13.05.2023, 18:15

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Диктатор уже четвертый день не появляется на публике.

Лукашенко уже четвертый день не появляется на публике, да и в целом в мае публичных мероприятий и встреч с его участием мало. Несколько дней назад «Зеркало» пыталось узнать у приближенных к нему, что происходит, но конкретных ответов получить не удалось. Журналисты еще раз решили связаться с администрацией и пресс-службой Лукашенко. Правда, из ответов сотрудников непонятно, в курсе ли они сами.

В прошлый раз в администрации Лукашенко журналистов отправили ждать информацию в «официальных СМИ». Там за два дня ничего так и не появилось, и утром 13 мая журналисты позвонили в пресс-службу как обычные граждане..

— С Лукашенко все в порядке? В СМИ ничего нет — может, вы расскажете?

— Да все в порядке, все хорошо.

— Скажите, а почему его нет нигде? У него же обычно плотное расписание такое.

— Естественно, оно и сейчас не изменилось. У него довольно «плотное расписание», в том числе и «работа с документами».

— Просто тот же «Пул Первого» каких-то зайчиков постит, мерч, еще что-то. Такое ощущение, что нас отвлекают, что-то происходит, и просто не говорят.

— Я прошу прощения, «Пул Первого» — анонимный телеграм-канал, к которому пресс-служба не имеет никакого отношения. Чем-то еще я могу вам помочь?

— Вы хотите сказать, что «Пул Первого» просто так заходит во Дворец Независимости, постит оттуда фотографии, и никто не знает, что это за люди?

— Я прошу прощения. Пресс-служба «главы государства» отношения к телеграм-каналу «Пул Первого» не имеет. Чем-то еще могу вам помочь?

Сотрудник пресс-службы Лукашенко лукавит. Люди, работающие на «Пул Первого», явно имеют «близкий» доступ к диктатору.

— Ясно. Скажите, он как-то появится, какие-то мероприятия, может, у него есть?

— Вы обязательно об этом услышите, обязательно в СМИ обо всем об этом будет.

— А почему нет пока никаких заявлений? Все обсуждают, что он нездоров, что, может, уже при смерти. И уже в Кремле эти вопросы задают, а у нас пресс-служба и телеканалы молчат.

— Я прошу прощения, но я не могу этого никак комментировать. Вы же поймите, я занимаюсь освещением деятельности «главы государства» в средствах массовой информации. Как только проходят какие-то мероприятия с его участием, непосредственно моя функция — это организация освещения в средствах массовой информации. Комментировать я не уполномочен. Спасибо большое, всего доброго. Спасибо за ваш звонок и за ваше беспокойство, — бодро ответил сотрудник.

После этого журналисты еще раз попытались узнать новости в администрации Лукашенко — организации, которая по закону отвечает за организацию его работы на посту.

— Почему Лукашенко по телевизору уже несколько дней нет?

— Вы немного не по адресу вопрос задаете.

— Администрация же отвечает за его работу, мероприятия, график, может, знаете, где он?

— Администрация, да, отвечает. Вы позвонили в приемную граждан.

— Так, а где еще узнать? Просто он всегда был на виду: то по телевизору выступал, то сельское хозяйство проверял, а сейчас в мае его мало. Уже и в Кремле вопросы задают — мало ли, со здоровьем что-то. А у нас все молчат.

— Наберите, пожалуйста, попозже, часа через два. Попробую уточнить информацию по вашему вопросу.

К сожалению, ни через два часа, ни позже на звонки больше никто не ответил.

Напомним, после появления Александра Лукашенко на праздновании 9 Мая в Москве в обществе стали обсуждать его здоровье. Скорый отъезд в Минск, повязка на руке, похожая на бинт, и то, что диктатора подвозили к месту возложения цветов, когда все остальные лидеры стран СНГ шли пешком, вызвало сомнения, что он здоров. Также узурпатор не зачитывал обращение к белорусам уже в Минске, что тоже нетипично.

Пресс-служба Лукашенко публично не комментировала скорый отъезд Лукашенко из Москвы, где проходило празднование 9 Мая, как и разговоры об ухудшении его здоровья.

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