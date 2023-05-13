Российские наггетсы, майонез и приправу запретили продавать в Беларуси

Российские наггетсы, майонез и приправу запретили продавать в Беларуси7
- 13.05.2023, 18:30
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Вся продукция изъята из оборота.
Белорусский Госстандарт запретил продавать в стране линейку российских наггетсов, фруктовые консервы, приправу для плова, а также майонез и кетчуп. Все из-за нарушения норм, пишет zerkalo.io.
Три вида наггетсов — с ветчиной от Мираторг, хрустящие и традиционные — содержали недопустимый краситель аннато. Приправа не прошла проверку из-за большого количества микроорганизмов и плесени, в ней даже была кишечная палочка. «Обнаружены бактерии группы кишечных палочек (колиформы) в 0,01 г продукта, что не допускается», — отметили в Госстандарте.
В тертой бруснике с сахаром обнаружили синтетический краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.
Кетчуп под торговой маркой «Юг», как и наггетсы, содержит недопустимый краситель — понсо 4R. А в производстве майонеза в десятилитровом ведре той же марки применялись недопустимые пищевые добавки — подсластитель цикламовая кислота и ее соли.
Вся продукция изъята из оборота. Ее ввоз в Беларусь запрещен.