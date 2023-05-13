Российские наггетсы, майонез и приправу запретили продавать в Беларуси 7 13.05.2023, 18:30

3,080

Вся продукция изъята из оборота.

Белорусский Госстандарт запретил продавать в стране линейку российских наггетсов, фруктовые консервы, приправу для плова, а также майонез и кетчуп. Все из-за нарушения норм, пишет zerkalo.io.

Три вида наггетсов — с ветчиной от Мираторг, хрустящие и традиционные — содержали недопустимый краситель аннато. Приправа не прошла проверку из-за большого количества микроорганизмов и плесени, в ней даже была кишечная палочка. «Обнаружены бактерии группы кишечных палочек (колиформы) в 0,01 г продукта, что не допускается», — отметили в Госстандарте.

В тертой бруснике с сахаром обнаружили синтетический краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.

Кетчуп под торговой маркой «Юг», как и наггетсы, содержит недопустимый краситель — понсо 4R. А в производстве майонеза в десятилитровом ведре той же марки применялись недопустимые пищевые добавки — подсластитель цикламовая кислота и ее соли.

Вся продукция изъята из оборота. Ее ввоз в Беларусь запрещен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».