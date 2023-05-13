Второй энергоблок БелАЭС включили в сеть 3 13.05.2023, 18:53

Его будут «испытывать» в разных режимах работы.

13 мая состоялось первое включение в сеть второго энергоблока БелАЭС. Он выдал в объединенную энергосистему страны первые киловатт-часы электроэнергии, сообщается в телеграм-канале Минэнерго.

Включение произошло в 13:24. «В ближайшее время специалистами продолжится поэтапное освоение мощности реактора блока до 100% (пока максимум на 40%. — Прим. ред.). Впереди этап опытно-промышленной эксплуатации», — добавляется в сообщении.

Проще говоря, вскоре продолжатся испытания блока в разных режимах работы. В том числе — с отключением от сети. Ввод второго энергоблока в промышленную, а не тестовую работу также запланирован на 2023 год.

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