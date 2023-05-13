Второй энергоблок БелАЭС включили в сеть

Второй энергоблок БелАЭС включили в сеть3
- 13.05.2023, 18:53
Его будут «испытывать» в разных режимах работы.
13 мая состоялось первое включение в сеть второго энергоблока БелАЭС. Он выдал в объединенную энергосистему страны первые киловатт-часы электроэнергии, сообщается в телеграм-канале Минэнерго.
Включение произошло в 13:24. «В ближайшее время специалистами продолжится поэтапное освоение мощности реактора блока до 100% (пока максимум на 40%. — Прим. ред.). Впереди этап опытно-промышленной эксплуатации», — добавляется в сообщении.
Проще говоря, вскоре продолжатся испытания блока в разных режимах работы. В том числе — с отключением от сети. Ввод второго энергоблока в промышленную, а не тестовую работу также запланирован на 2023 год.