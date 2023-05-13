Украинские воины показали, как выглядит Бахмут сейчас 13.05.2023, 19:13

Город окутало задымление от пожаров и дымовых снарядов.

Украинские воины 24-ой отдельной механизированной бригады имени короля Даниила показали, в каких адских условиях защищают Бахмут Донецкой области.

Как сообщили в Facebook бригады, россияне превратили Бахмут в большую развалину.

«Так выглядит Бахмут в эти секунды. Вам может показаться, что это туман. Но нет. Это задымление от пожаров и дымовых снарядов, которые использует враг в отчаянных попытках прорвать нашу оборону», - отметили в украинской бригаде.

Несмотря на давление и постоянные обстрелы воины мотопехотного батальона прямо сейчас героически уничтожают противника, показали эксклюзивные кадры горящего города.

- После короткой тактической паузы противник снова начал активные штурмовые действия жилых кварталов. Огонь артиллерии, ракетные и авиаудары не утихают ни на минуту. Каждый метр города сейчас под артобстрелом, - рассказал командир подразделения «Принц».

Напомним, что город-крепость Бахмут россияне штурмуют уже почти год. Каждый метр захваченной земли дается врагу огромными потерями. По словам спикера восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, украинские воины на Бахмутском направлении продвинулись на расстояние до 2 км. Это прогресс за вчерашний и сегодняшний день.

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