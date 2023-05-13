«У Лукашенко среди прочего нервное истощение»6
- 13.05.2023, 19:19
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Врач предположил, что на самом деле происходит с диктатором.
Лукашенко уже четвертый день не появляется на публике, да и в целом в мае публичных мероприятий и встреч с его участием мало.
Что может происходить с диктатором? Об этом сайту Charter97.org рассказал врач-травматолог Алексей Носов.
— Плох человек. Сказывается здоровье. Ему достаточно много лет. Мало того, он не соблюдает возрастной режим. Хоккей — игра не для стариков. Я сам когда-то играл в хоккей, знаю о чем говорю. Это первое.
Второе — нервное истощение. Естественно, что не все болезни от нервов, но большинство — из-за истощения нервной системы. Ведь именно за счет ее осуществляется регуляция основных систем деятельности организма. Соответсвенно, нервный стресс здоровья не добавляет.
Третье — возможно имеется осложнение хронического заболевания, которое просто не дает ему возможности сейчас нормально функционировать. Это мои домыслы. Если бы были результаты обследования, я бы сказал больше.
Скажу еще, что слухи про сахарный диабет — правда. У Лукашенко он есть, как и грыжа межпозвоночного диска.