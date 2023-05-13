В Беларусь идет атмосферный фронт из Карпат 13.05.2023, 19:45

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Подробный прогноз погоды на 14-16 мая.

14 мая погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, сообщает pogoda.by.

В ночные и утренние часы местами по стране будет сгущаться слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, местами +3..+6°С; максимальная днем +22..+27°С.

15 мая ночью погодные условия продолжит формировать область повышенного атмосферного давления, утром и днем – теплая неустойчивая воздушная масса, вечером на запад республики ожидается перемещение атмосферного фронта с Карпат. Ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями.

Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами по республике ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем +20..+27°С, по западу местами +17..+19°С.

16 мая погодные условия будут определять фронтальный раздел и теплые неустойчивые воздушные массы южного происхождения. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер южной четверти порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем от +16°С по северу до +24°С по югу страны.

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