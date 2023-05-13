Зеленский в Риме объявил о важных решениях для защиты неба Украины 2 13.05.2023, 19:53

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Глава правительства Италии выразила уверенность в победе Украины в войне.

После переговоров с главой правительства Италии Джорджией Мелони президент Украины Владимир Зеленский заявил о важных решениях для защиты украинского неба, сообщает «Европейская правда».

«Сегодня мы обсудили наше сотрудничество, в частности, безопасность, военную. Есть очень важные решения по защите украинского неба», – сказал Зеленский, не озвучив дополнительных подробностей.

Также, как сказал Зеленский, на встрече также шла речь о реализации формулы мира. «К сожалению, Россия ответила на нашу «формулу мира» ракетами и артиллерией. Их не интересует мир», – добавил украинский президент.

В свою очередь Мелони, после переговоров с Зеленским, выразила уверенность в победе Украины в войне против России.

«Я убеждена в том, что Украина победит, что восстановится еще сильнее, более процветающей. Будущее Украины – это будущее мира и свободы, и это европейское будущее. И других возможных решений здесь нет», – сказала Мелони.

Она отметила, что Рим будет продолжать работать с союзниками, чтобы оказать военную поддержку Украине.

- К миру нельзя прийти с поражением, со сдачей Украины, это было бы очень опасно для мира в Европе, и было бы прецедентом для всех народов мира. К миру мы придем только тогда, когда Россия перестанет вести военные действия и нападать на гражданские цели. Мы будем продолжать обращаться к Москве с требованием остановить боевые действия и вывести войска с территории Украины, – добавила итальянский премьер.

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