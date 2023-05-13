10 фруктов и овощей, которые дольше всего хранятся в холодильнике 13.05.2023, 20:20

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Несколько простых лайфхаков, которые продлят жизнь продуктам.

Покупая фрукты или овощи мы хотим, чтобы они как можно дольше оставались свежими и радовали нас своим вкусом. Многие ошибочно кладут помидоры и картофель в холодильник, ведь они теряют там свои вкусовые качества. Что можно класть в холодильник и какие овощи, фрукты и ягоды дольше всего хранятся — рассказывает apostrophe.ua.

Яблоки

Все виды яблок могут оставаться хрустящими в течение нескольких месяцев, особенно если они только сорваны с дерева. Яблоки, которые стоят на столе вдали от прямых солнечных лучей, хранятся около недели. Но охлажденные целые яблоки, завернутые во влажное бумажное полотенце, могут храниться в холодильнике около шести недель.

Апельсины

Если вы хотите, чтобы апельсины хранились две недели или дольше, держите их в холодильнике. Храните цитрусовые без пакета или в сетчатом мешочке, чтобы они могли дышать. Этот метод подходит не только для апельсинов, но и для всех видов цитрусовых, включая грейпфруты и лимоны.

Дыня

Дыня может храниться неделями, в зависимости от того, насколько она спелая на момент покупки. Дайте дыне созреть на столе или замедлите процесс созревания, поместив целую дыню в холодильник. Как только дыня созреет, ее можно держать в холодильнике еще несколько дней, прежде чем вы ее нарежете. Ломтики дыни будут храниться еще 3-4 дня в герметичном контейнере для хранения пищевых продуктов. Остатки мягкой дыни можно заморозить для будущих смузи.

Клубника

Это одна из самых долгоживущих ягод. Свежая клубника может храниться неделю или дольше. Начните с осмотра упаковки клубники на наличие признаков порчи, плохие ягоды отбросьте. Затем застелите герметичный контейнер или банку сухим бумажным полотенцем, положите сверху клубнику и накройте крышкой. Храните в холодильнике.

Черника

Храните чернику в контейнере с циркуляцией воздуха. Дно выстелите бумажным полотенцем, чтобы впитать лишнюю влагу. В таком виде держите чернику на полке холодильника до десяти дней.

Картофель

Картофель дольше всего хранится в темном прохладном месте. В холодом погребе овощ останется свежим в течение года. В любой прохладной, сухой кладовой картошка будет храниться несколько месяцев.

Тыква

При комнатной температуре тыква может храниться очень долго, хотя ее следует держать вдали от солнечного света. Зимние сорта, такие как желудь и батат, могут храниться без холодильника более месяца.Если хотите продлить срок хранения, положите тыкву в холодильник. Однако после разрезания тыква годна только в течение нескольких дней.

Капуста

При правильном хранении в холодильнике капуста хранится до одной недели, а возможно и дольше. Держите капусту, обернутой в бумажные полотенца. Вы также можете хранить очищенную от стеблей и готовую к употреблению капусту в герметичных стеклянных банках с водой.

Свекла

Еще один корнеплод, который может храниться в холодильнике неделями, - свекла. Целую свеклу нужно немного подготовить, чтобы она оставалась свежей в течение нескольких недель или даже месяцев. Зелень срежьте, овощи промойте и обсушите, заверните в бумажные полотенца.

Морковь

Морковь может оставаться хрустящей до месяца (или, возможно, дольше) при надлежащем уходе в холодильнике. Мыть и чистить морковь предварительно не нужно. Храните ее в герметичном контейнере или пакете в самой холодной части холодильника.

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