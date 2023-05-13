Замминистра обороны Украины о боях за Бахмут: По двум направлениям ВСУ постепенно продвигаются

Замминистра обороны Украины о боях за Бахмут: По двум направлениям ВСУ постепенно продвигаются1
- 13.05.2023, 20:41
На Бахмутском направлении ситуация развивается динамично.
На сегодня, 13 мая, в эпицентре боевых действий на Бахмутском направлении ситуация развивается динамично. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
- По двум направлениям в пригороде Бахмута наши войска постепенно продвигаются. Корректных цифр сейчас не будет, потому что идут активные боевые действия, - сказала Маляр.
По ее словам, украинские военные продолжают уничтожать врага и немало уже взяли в плен.
В самом же городе, по данным украинского министерства, ситуация сложнее.
- Впрочем, благодаря грамотному планированию командования и мужества наших бойцов, врагу не удается взять город под контроль, - подчеркнула Маляр.