Здание «Трайпла» в центре Минска продали за $1,5 миллиона 13.05.2023, 20:53

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Его площадь — 1800 квадратных метров.

Так называемый дом «Трайпла» в историческом центре Минска продали почти за 4,4 млн рублей, или чуть больше чем за $1,5 млн (по нынешнему курсу). Информация об этом размещена на сайте «Белреализации».

Здание по адресу Раковская, 19а, долго находившееся в залоге у одного из банков, включает площади почти в 1800 квадратных метров. Победителем торгов значится участник №3 — ООО «ПрофЛегалСервис». Эту фирму зарегистрировали относительно недавно — в середине марта.

Изначальная стоимость объекта составляла около 5,2 млн рублей, но впоследствии ее снизили почти на 1,5 млн. Правда, в итоге финальная цена составила 4 390 315 рублей — на последних торгах развернулась борьба.

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