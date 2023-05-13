Юг Беларуси атаковали тучи мошкары 1 13.05.2023, 21:15

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Специалисты дали рекомендации, как с ними бороться.

На смену затяжному паводку и высокой воде на Гомельщину пришла новая напасть — массовый вылет мошек. Насекомые, слюна которых способна вызвать у человека и животных сильные аллергические реакции, в буквальном смысле облепляют людей с ног до головы, пишет telegraf.news. Как долго продлится нашествие кровососущих на юг Беларуси?

Ситуацию с мошкарой, которая атаковала юг Беларуси после резкого потепления, наглядно демонстрирует видео из TikTok от одного из пользователей.

В комментариях к видео пользователи соцсети рассказывают, в каких районах Беларуси ситуация аналогична — Гомель, Мозырь, Светлогорск, Житковичи, Калинковичи, Буда-Кошелёвский район. Страдает от мошкары, судя по комментариям, и Брестская область, хоть там назойливых мелких насекомых и не так много, как на Гомельщине.

«Ельск, сегодня ,идя по городу на открытом солнце, я думала меня сожрут, и в ушах и под очками, в носу во рту и под одеждой», — поделилась масштабом «летучего бедствия» читательница.

«Сегодня даже полить огород не смогла. Сжирают. Никакие средства не помогают. А от укусов распухает все», — отметила в свою очередь другая пользовательница.

Нашествие мошкары на Гомельщине надолго?

Об опасности мошкары жителей Гомещины ежегодно предупреждают специалисты: их слюна может спровоцировать сильные аллергические реакции и служить источником арбовирусных инфекций. У крупного рогатого скота в результате атаки мошкары может развиться симулидотоксикоз,тяжелое токсико-аллергическое заболевание.

По словам специалистов, мошкара живет не больше месяца, а их максимальная концентрация сохраняется не более 10-14 дней, после чего резко идёт на спад. Таким образом, если теплая погода на Гомельщине сохранится, массовый вылет мошек будет идти до середины мая.

Пока же жителям южных регионов Беларуси рекомендуют спасаться репеллентами, носить на улице плотно закрытую одежду, а для профилактики аллергической реакции, принимать антигистаминные препараты. При появлении сильного раздражения после укусов или повышении температуры следует обратиться к врачу.