Сколько сейчас стоят земельные участки недалеко от Минска? 13.05.2023, 21:32

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Стали известны итоги аукциона по продаже земли.

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Плисского сельсовета Смолевичского района Минской области. Realt.by рассказываем об итогах торгов.

На аукцион было предложено 2 лота — земельных участка в поселке Октябрьском и деревне Лавля.

Лот № 1 — участок с кадастровым номером 624 884 507 101 000 064 расположен в пос. Октябрьский на ул. Подгорной. Земельный надел насчитывает 15 соток и имеет возможность подведения к будущему объекту строительства (дому) электричества, воды и газа.

Участок был оценен в 12 000 рублей. На него претендовали 5 человек. Лот продан за 37 661 рубль, или 13 452 доллара по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

На лот № 1 – участок 15 соток с кадастровым номером 624884502601000109 в д. Лавля подали одну заявку. Начальная цена на лот составила 5 000 рублей. Имеется возможность подведения к дому электричества и газа.

Участок продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 5 250 рублей, или 1 875 долларов.

Напомним, что в прошлом месяце участок в Лавле также продан единственному заявителю за 5 250 рублей, или 1 788 долларов.

Организатором аукциона выступил Плисский «сельсовет» Смолевичского района. Он расположен в пос. Октябрьский, в 38 километрах от МКАД и имеет хорошее транспортное сообщение с Минском. Доехать до поселка можно на электричке по маршруту Минск — Борисов — Орша, а также маршрутным такси. По территории сельсовета проходят две магистральные автомобильные дороги М 1 и Р 53.

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