Военный аналитик: Россияне потеряли Су-34, который атаковал Украину управляемыми авиабомбами 13.05.2023, 21:47

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В Брянской области массово падаю самолеты и вертолеты.

Россияне потеряли многоцелевой тактический истребитель-бомбардировщик Су-34. Его они использовали для атак управляемыми авиационными бомбами по территории Украины и линии фронта.

Об этом, опираясь на фото из открытых источников, «24 Каналу» заявил украинский военный эксперт Андрей Крамаров. Он отметил еще одну потерю россиян – крупный транспортный вертолет Ми-8.

Андрей Крамаров проанализировал видео в сети и отметил, что по Ми-8 «прилетает ракета, после чего он падает». Военный эксперт пока придерживается версии, что это могла быть работа российской ПВО.

- Потому что много у них сейчас летает разного размера и с разной скоростью БПЛА. И соответственно, их система ПВО также находится в таком состоянии повышенной боевой готовности. У них с этим проблема. Они очень часто по этим целям не попадают, или делают пуски и слишком поздно их видят, – отметил спикер.

Он предположил определенную схему, при которой могло произойти падение сегодняшней техники.

- Мог быть сначала пролет определенных БПЛА по этой территории. После чего дали боевую готовность на ЗРК. И эти комплексы, не предупредив своих пилотов, не включивших маячок свой-чужой, начали отрабатывать, – предположил Крамаров.

Военный эксперт иронически отметил, что у России сегодня урожайный день. Ведь кроме двух указанных вертолетов есть информация о еще 2.

- Есть информация о втором Ми-8 и некоторые российские пропагандисты начинают говорить, что еще и штурмовик у них «упал». Очень хорошая статистка. Можно только отлично поставить их системе ПВО. 4 цели за один день – очень урожайно, – сказал Крамаров.

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