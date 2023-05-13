Лукомльскую ГРЭС охватили массовые увольнения 13.05.2023, 21:57

2,476

Некоторым работникам предлагают написать заявления «по собственному желанию».

Заместитель директора филиала «Витебские энергетические сети» РУП «Витебскэнерго» по «идеологической и социальной работе» Ольга Горбадей, открыто сообщила в новостной программе «Витебский вестник», что с работниками, которых приговорили к арестам или штрафам за «распространение экстремистских материалов» и за «несанкционированное пикетирование», «трудовые отношения прекращены», пишет «Віцебская вясна».

«Идеолог» заявила, что «увольнение этой категории работников существенного влияния на рабочий процесс не оказывает», так как, мол, на ГРЭС и без них хватает квалифицированных кадров для обеспечения «бесперебойного производственного процесса». Правда, никаких цифр не привела.

Между тем, количество уволенных на предприятии, утверждают правозащитники, идет уже на десятки, а некоторые работники Лукомльской ГРЭС утверждают якобы, что даже на сотни. Некоторым работникам предлагают написать заявления «по собственному желанию», пугая плохими последствиями в случае несогласия.

Известно как минимум о 5 судах над работниками ГРЭС, задержанными в прошлом месяце. За так называемое «распространение экстремистских материалов» троим задержанным присудили по 20 суток ареста. Один из них осужден за фотографию, которую когда-то переслал своей девушке, теперь уже жене. Снимок был с «экстремистского» ресурса, а на нем — изображение стола и скамейки в белом и красном цветах с Погоней.

Еще двое осужденных должны выплатить штрафы размером в 1 110 и 2 590 рублей.

Во внимание силовых структур попадают в последние месяцы в Новолукомле не только сотрудники ГРЭС: например, 20 суток ареста присудили хирургу Сергею Нарейко. Не исключено, что он также потеряет работу, несмотря на то, что медицинских кадров в Чашникском районе остро не хватает. На 15 суток был осужден и пастор Церкви Христиан Веры Евангельской Александр Зарецкий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».