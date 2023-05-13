Зеленский о контрнаступлении ВСУ: В скором времени будут первые важные шаги
- 13.05.2023, 22:03
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Россия их точно почувствует.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в скором времени будут совершены первые важные шаги в рамках контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи главы украинского государства с представителями итальянских СМИ.
- Мы очень серьезно готовимся и очень серьезные шаги будут обязательно. Я знаю, что мы все очень мотивированы. Не только те, кто знает замысел, но и весь народ, - заявил он.
Зеленский подчеркнул, что Россия точно почувствует начало контрнаступления украинских военных.
- Это самый актуальный вопрос, но я не могу вам на него ответить. Но вы точно увидите, а Россия - точно почувствует... Мы верим в победу и верим, что первые важные шаги будут вскоре, - заявил он.
Напомним, в Минобороны сообщили, что украинские военные продвинулись на 2 км вперед на Бахмутском направлении.
Между тем, по данным CNN, украинские бойцы начали «формировать» операции в преддверии контрнаступления.