Эксперты поделились простым трюком, который поможет улучшить сон 13.05.2023, 22:07

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Перед этим они провели исследование с десятками человек.

Специалисты говорят, что любая мелочь может негативно повлиять на качество сна и общее состояние здоровья человека. И чаще всего хорошо спать людям мешает лишний свет в комнате, пишет «Курсор».

Исследователи из американского Северо-западного университета создали тест, показывающий, как свет влияет на качество сна, способность организма регулировать сахар, уровень мелатонина и здоровье сердца.

Для участия в исследовании ученые привлекли 20 взрослых. Из них 10 участников должны были спать при тусклом освещении одну ночь и при умеренном освещении на следующую ночь. Остальные 10 должны были спать при слабом освещении обе ночи. Оказалось, что уровень мелатонина участников не сильно изменился в ответ на тусклый свет. Однако качество сна ухудшилось после того, как некоторые участники спали при умеренном освещении.

К тому же только одна ночь сна при таком освещении повысила частоту сердечных сокращений участников в ночное время и повысила резистентность к инсулину на следующее утро. То есть организму участников было труднее регулировать уровень сахара и инсулина, отмечают ученые.

По словам экспертов, полученные ими результаты демонстрируют, что сон при тусклом освещении или без него вообще снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и метаболического синдрома.

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