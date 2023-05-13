В Браславском районе произошло жесткое столкновение минивэна и фуры 2 13.05.2023, 22:25

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В аварии пострадали шесть человек.

Шесть человек получили травмы в аварии, которая произошла вечером 13 мая в Браславском районе, сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается, что около шести вечера 23-летний водитель грузового Renault, двигаясь по трассе Р27 Браслав — Поставы — Мядель, по предварительной информации, при повороте налево не предоставил преимущество встречному Fiat под управлением 31-летнего водителя.

В результате столкновения водитель и пассажиры минивэна — 25, 52, 64-летняя женщины, а также 51 и 54-летний мужчины — получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Позже в Министерстве здравоохранения рассказали, что четверо пострадавших в результате ДТП в Браславе 13 мая, находятся в реанимации, а еще двое – в хирургии.

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