Третья украинская штурмовая бригада показала, как гнала россиян под Бахмутом 13.05.2023, 22:43

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Российскую 72-ую отдельную мотострелковую бригаду заставили отступить.

Третья отдельная штурмовая бригада опубликовала видео наступательных действий в юго-западных окрестностях Бахмута. В результате этих действий подразделения регулярной армии РФ, а именно 72 отдельная мотострелковая бригада, были вынуждены отступать, кое-где спасаясь бегством, пишет liga.net.

- Здесь находились украинские позиции, когда их захватили войска противника. Так, чтобы отбить свое и соединить подконтрольные районы фронта, штурмовики двинулись в контратаку, – говорится в описании к видео.

В украинской бригаде отметили, что операция была успешной благодаря американской технике, оружию, хорошему планированию и подготовке украинских военных.

- Понеся весомые потери, подразделения регулярной армии РФ, а именно 72 отдельная мотострелковая бригада была вынуждена отступать, кое-где спасаясь бегством. И быстрее всего с этого поля боя бежали только наемники ЧВК «Вагнер», – сообщили в Третьей штурмовой бригаде.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский написал, что украинские воины двигаются вперед на некоторых участках Бахмутского направления.

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