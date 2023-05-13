Подоляк о падении самолетов в РФ: Это «контрСВО» и оно будет нарастать 2 13.05.2023, 22:31

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Один Су-35 стоит около 100 миллионов долларов.

То, что сейчас начинается в России, это ничто иное как «контрСВО», и оно в дальнейшем будет только нарастать. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

- Они (россияне - ред.) искренне считают, что имели полное право атаковать нашу территорию, а когда это начинается у них, то они спрашивают: «А нас то за что?», - сказал советник.

Однако он пояснил, что по словам самих же россиян у них нет никакой войны, следовательно, по словам Подоляка это просто начинается «контрСВО».

- Так я скажу им так: смотрите, у вас там нет никакой войны, у вас там начинается «контрСВО» и оно будет только увеличивать объемы, и вы будете все больше убивать друг друга, - сказал он.

Напомним, что сегодня в Брянском области одновременно упали самолеты Су-34, Су-35 и два вертолета Ми-8.

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