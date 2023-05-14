ВСУ «встряхнули» командный пункт россиян в Клещиевке под Бахмутом 14.05.2023, 1:10

Ликвидированы и топ-оккупанты.

Украинские войска нанесли огневое поражение по командному пункту россиян в Клещиевке Бахмутского района. Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан («Штирлиц») рассказал в Telegram детали.

- Замполит корпуса приехал поднять всех в атаку на лошадях и с саблями, но прилетел подарок на командный пункт, - написал Штефан.

Среди «демобилизованных» - заместитель командующего 2АК по МПЗ, полковник «Т»; командир 4 ОМСбр полковник «М»; начальник штаба 4 ОМСбр полковник «М».

Кроме того, тяжелые ранения получил заместитель командира 4 ОМСбр полковник «Я». Но, отметил Штефан, «надежда на «демобилизацию большая».

Санитарные и безвозвратные потери личного состава составили 20 человек. Данные по уничтоженной технике и вооружению уточняются.

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