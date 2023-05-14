«Нужно учитывать, что недавно загадочно умер Макей» 14.05.2023, 5:20

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Известный украинский политолог проанализировал поведение Лукашенко.

Существует большая вероятность, что Лукашенко все-таки болен. Об этом «24 каналу» заявил известный украинский политолог Владимир Фесенко.

По его словам, быть хилым не свойственно белорусскому диктатору. Он всегда играл в некоего «бодрячка»: играл в хоккей и боролся с ковидом «народными» методами.

Фесенко, со ссылкой на российские источники, рассказал, что Лукашенко в Москве сказал: «Умирать надо на родине». Достоверно о состоянии белорусского диктатора не известно, но нужно учитывать, что недавно загадочно умер Владимир Макей, многолетний глава МИД при Лукашенко.

- Он много раз менял главных чиновников в своем окружении: главу КГБ, премьер-министров, министров, но Макей всегда оставался. И тут вдруг он умер. После этого появились слухи о болезни Лукашенко, – подчеркнул политолог.

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