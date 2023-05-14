Соловьев подставил Захарову прямом в эфире Арсен Цимбалюк, «24 канал»

14.05.2023, 8:25

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Пропагандист решился задать «важный вопрос».Пропагандист решился задать «важный вопрос».

Всего за полчаса интервью Марии Захаровой Владимиру Соловьеву эти двое смогли выдать столько перлов, что удивило даже меня.

Захарова против западной прессы

Захарова начала жаловаться, что на сайте Госдепа разоблачили ее пропаганду. Представительница МИД России обиделась на американцев за то, что не дают ей спокойно врать и выставляют посмешищем перед всем миром.

Захарова не придумала ничего лучше, как в ответ на все разоблачения во лжи снова соврать. Она начала хвастаться своими так называемыми брифингами, на которые якобы слетается вся мировая пресса. На самом деле в них принимают участие исключительно ряженые пропагандисты, которые задают нужные вопросы по бумажке.

В общем, Захарова по-глупому отмазалась от очередного позора, в который ее погрузили США.

Да неужели? Это же «настоящая» ложь! Лавров регулярно встречается с топовыми лидерами сверхдержав и вершит мировые судьбы.

После Лаврова Захарова перешла к главному – закрытию русской школы в Варшаве. Ее это изрядно возмутило.

Хм, но это ведь не просто отношения. Между Варшавой и Москвой была «настоящая любовь». Ведь в 1939 году два кумира Захаровой – Сталин и Гитлер – «благородно спасли» польский народ от губительного польского влияния и оккупировали эти территории.

Позже один из маньяков обвел второго вокруг пальца, «переоккупировал» Польшу, устроил там настоящий ад и чуть не взял Москву. Однако ценой миллионов жизней Советскому Союзу удалось остановить Гитлера, в конце концов победить во Второй мировой войне и снова вернуться в Польшу со святыми идеями коммунизма и братскими массовыми расстрелами. Как после такого поляки могут не любить Россию?

Оказывается, не все так ужасно. Российское образование на территории Польши – спасено. Вышвырнутые из одного здания уже скоро будут вышвырнуты из другого.

Соловьев решился задать важный вопрос

Однако здесь у Соловьева наконец-то возник вполне логичный вопрос, который он по своей глупости считает странным: «А как это так получается, что после таких недружественных действий неблагодарной Польши великое государство не наказывает ее самым жестким способом, а именно – разрывом отношений с собой?»

Соловьев не мог не спросить этого. Ведь у 99% его нацистских зрителей возникает вопрос, зачем вообще держать посольство в Польше? Пропагандист же говорил, что эту страну нужно разбомбить ядерным оружием.

Захарова после такого вопроса от Соловьева побелела. Ну, действительно, сколько можно кричать, что Россия ведет войну против всего НАТО, а при этом держать в странах НАТО послов, которые бегают на ковер к натовским министрам иностранных дел, мило улыбаются и жмут ручки?

По меньшей мере, коллеги Захаровой не смогут гастролировать по дипломатическим приемам и воровать со стола подсанкционные бутерброды со вкусной колбасой.

Российские дипломаты защищают в Польше памятники

Мы прекрасно знаем, что российская власть только и делает, что «беспокоится» о своих соотечественниках. Больше, чем судьба соотечественников, Москву беспокоит только судьба русскоязычных людей заграницей, которых вечно «ущемляют», поэтому они «требуют» введения войск.

Поскольку все российские войска уже задействованы в войнах и массовых убийствах по всему миру, Захарова придумывает новую чушь о том, кого Москва защищает в Польше. Оказывается, прямо сейчас через Польшу миллионы украинцев бегут в Россию.

Оказывается, миллионы украинцев уехали в Польшу не потому, что Россия ворвалась в Украину, убивает их родственников, ворует их имущество и сжигает их дома. И не потому, что они хотят быть подальше от террористического государства и тех сотен тысяч вооруженных зомби, которых оно сюда шлет. Украинцы бросились в Польшу, потому что «хотят» попасть в Россию. Но только польские власти встали на пути. Поэтому Россия должна держать в Польше целую дивизию шпионов с дипломатическими паспортами.

Дальше был еще больший маразм. По словам Захаровой, российские дипломаты должны сидеть в Польше и наблюдать за советскими памятниками, чтобы их никто не снес.

Россия слабеет перед Западом

Захарова готова говорить любую ерунду, чтобы не дать закрыть российские посольства на Западе. Ведь, кроме шпионской деятельности, есть еще одна и, пожалуй, главная причина, по которой Россия панически боится разрывать дипотношения со странами Запада. А если действительно дойдет до того, что между Россией и хотя бы одной страной НАТО начнется вооруженное противостояние? Вы думаете, россияне готовы превратиться в радиоактивный пепел?

Кто-кто, а представители российских властей умирать не хотят, тем более за Россию. Трусливые бункерные маньяки понимают, что и в случае ядерного, и в случае неядерного вооруженного противостояния любая страна НАТО превратит остатки российской армии в пепел. Ведь более 95% солдат и офицеров задействованы в войне против Украины. И, как вы знаете, большую часть своей техники они потеряли. После украинского контрнаступления ситуация для них станет еще грустнее.

Настоящая война с НАТО или хотя бы с одной страной НАТО – это самый страшный и одновременно молниеносный сценарий конца России. Поэтому эти военные преступники могут сколь угодно кричать и «гонять понты», но с каждым днем их государство только ослабевает перед Западом.

Арсен Цимбалюк, «24 канал»

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