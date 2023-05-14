Владимир Зеленский: Белорусы борются 14.05.2023, 9:02

Подавляющее большинство населения — против России и поддерживают Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что более 70% населения Беларуси выступают против России и поддерживают Украину. Об этом он рассказал в интервью итальянским СМИ, пишет «Украинская правда».

«Я не считаю, что Беларусь — это Россия. Россия делает все, чтобы сделать из Беларуси Россию. Даже не так, чтобы сделать ее частью России… Но люди, более 70% населения Беларуси сегодня против России, расстроены войной, поддерживают Украину. И это уже большая разница. Это значит, что, несмотря на информационную политику и на любые нарративы, белорусы борются», — сказал он.

Владимир Зеленский считает, что белорусское общество борется и останется независимым, несмотря на то, что «по телевидению, в интернете и газетах говорят, что Россия твой брат, а Украина враг».

«Это сложно, это тоже война. У них нет жертв, но есть потерянные люди, которым промыли мозги. Это война за независимость, свободу выбора. Они понимают, что они могут быть следующими. Они, Молдова или балтийские государства — кто следующий?» — подытожил президент Украины.

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