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Зеленский прибыл в Берлин на VIP-самолете немецких ВВС с эскортом истребителей

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  • 14.05.2023, 10:15
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Зеленский прибыл в Берлин на VIP-самолете немецких ВВС с эскортом истребителей

Это первый визит президента Украины в Германию с момента полномасштабного вторжения России.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала российской войны против Украины прибыл в Германию.

О своем прибытии президент сообщил в Twitter.

«Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность», – написал Зеленский в ночь на 14 мая.

Владимир Зеленский летел из Рима в Берлин на VIP-самолете немецких ВВС в сопровождении немецких же истребителей. Об этом сообщает командование «Люфтваффе».

«Для нас большая честь приветствовать президента Украины в воздушном пространстве Германии! [Самолет] A319 из Flugbereitschaft (авиаотряд в немецких ВВС, обеспечивающий перевозку VIP-персон – ред.) забрал Зеленского в Риме в субботу вечером. 2 истребителя Eurofighter взлетели с авиабазы Лехфельд и благополучно сопроводили его в Берлин», – говорится в сообщении.

Из соображений безопасности точная программа визита Зеленского в Берлин пока не оглашается. По неофициальной информации, ожидается его встреча с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.

«Премия Карла Великого за европейские заслуги, которая была присуждена Зеленскому и украинскому народу в декабре, будет вручена в Аахене в воскресенье днем», – пишет издание Spiegel.

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