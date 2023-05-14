Зеленский прибыл в Берлин на VIP-самолете немецких ВВС с эскортом истребителей 2 14.05.2023, 10:15

3,592

Это первый визит президента Украины в Германию с момента полномасштабного вторжения России.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала российской войны против Украины прибыл в Германию.

О своем прибытии президент сообщил в Twitter.

«Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность», – написал Зеленский в ночь на 14 мая.

Владимир Зеленский летел из Рима в Берлин на VIP-самолете немецких ВВС в сопровождении немецких же истребителей. Об этом сообщает командование «Люфтваффе».

«Для нас большая честь приветствовать президента Украины в воздушном пространстве Германии! [Самолет] A319 из Flugbereitschaft (авиаотряд в немецких ВВС, обеспечивающий перевозку VIP-персон – ред.) забрал Зеленского в Риме в субботу вечером. 2 истребителя Eurofighter взлетели с авиабазы Лехфельд и благополучно сопроводили его в Берлин», – говорится в сообщении.

Already in Berlin. Weapons. Powerful package. Air defense. Reconstruction. EU. NATO. Security. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2023

Из соображений безопасности точная программа визита Зеленского в Берлин пока не оглашается. По неофициальной информации, ожидается его встреча с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.

«Премия Карла Великого за европейские заслуги, которая была присуждена Зеленскому и украинскому народу в декабре, будет вручена в Аахене в воскресенье днем», – пишет издание Spiegel.

Herzlich willkommen in Deutschland! Es ist uns eine große Ehre, den Präsidenten der 🇺🇦 im deutschen Luftraum zu begrüßen! Ein A319 der Flugbereitschaft hatte @ZelenskyyUa am Samstagabend in Rom abholt. 2 Eurofighter starteten vom Fliegerhorst Lechfeld und eskortierten ihn sicher… https://t.co/j07L5Ghyoy pic.twitter.com/wDaT3Tq1C6 — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) May 14, 2023

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».