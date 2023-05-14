ВЧК-ОГПУ: У Лукашенко очень серьезные заболевания эндокринной системы и сердца 17 14.05.2023, 10:23

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К тяжело больному диктатору вылетали профессора из Москвы.

Диктатора Лукашенко не видели на публике уже пять дней.

Источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ рассказал, что последнее время в Минск для лечения Лукашенко неоднократно вылетали профессора из Москвы, в том числе из центра им Бакулева.

«Судя по «набору врачей» у Лукашенко был какой то сбой, который вызвал очень серьезные заболевания эндокринной системы и кардиологические заболевания. Чем был вызван сбой-неизвестно»,- рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщал сайт Charter97.org, диктатор не смог 9 мая на параде в Москве пройти 300 метров пешком — охране Путина пришлось его везти. К тому же у Лукашенко на руке заметили кусок ткани, похожий на бинт. А вечером в Минске диктатор не произнес свою традиционную речь на возложении венков к монументу Победы.

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что Лукашенко могли отравить и он скоро умрет.

Вчера, 13 мая, Лукашенко срочно доставили в специальную клинику в Дроздах. Диктатор уже пятый день не появляется на публике.

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