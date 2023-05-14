Невзоров: Украина применила под Брянском «то самое» вооружение 3 14.05.2023, 10:30

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Эпоха условного главенства России в воздухе завершена навсегда.

Известный журналист Александр Невзоров в телеграм-канале прокомментировал падение под Брянском российских истребителей Су-34 и Су-35 и вертолетов Ми-8:

— Украинцы легко и непринужденно, как мухобойкой, перехлопали ветролеты и самолеты ВС РФ, просто подвернувшиеся «под руку».

Всего 4 штуки. (2 боевых вертолета и 2 самолета).

Больше просто не было в небе. (Было бы 10 -сожгли бы 10.)

Никакой загадки в этом нет.

Украина, наконец, получила и освоило то самое современное вооружение, которое превращает в легкую цель абсолютно любой летательный аппарат.

Сегодня прошли его испытания.

По итогам тестовых пусков можно с уверенностью говорить о том, что эпоха условного главенства России в воздухе - завершена.

Навсегда.

Западное оружие не было героем мультиков, и старый чекист не пел о нем свои нудные «аналоговнетные» песни.

Это оружие не нуждается в окроплении кровью верблюдов, в попах, шаманских бубнах и ладане.

Оно просто «рвет» в клочья все, что пожелал «порвать» его расчет. На любой высоте, почти на любой удаленности.

Это оружие - та самая цивилизация, которой кремлевские шизофреники бросили свой нелепый вызов.

Это - та самая техника, которая сегодня и определяет ход войны.

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