«Милиционер» и «сотрудница Нацбанка» увели у минчанки более 1,2 миллиона рублей 3 14.05.2023, 10:37

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Кроме обычной схемы, мошенники предложили еще и «застраховать деньги».

Неизвестные развели минчанку на действительно огромную сумму — более 1,2 миллиона рублей (порядка $423 тысяч). Об этом говорится в телеграм-канале МВД.

Женщине, директору «одной из столичных организаций», в мессенджере позвонил якобы милиционер. По его словам, некто от ее имени пытается оформить кредит. После в разговор вступила девушка, представившаяся «работником Национального банка». Минчанка, доверившись легенде неизвестных, установила на смартфон приложение, через которое они получили ее личные данные. А после — перевела на указанный ими счет порядка 10 тысяч рублей.

После звонившие предложили застраховать еще и деньги организации, переведя их на счета физлиц, якобы использующиеся в качестве страховых ячеек банка. Женщина пошла и на это, переведя со счета компании 900 тысяч рублей. Кроме того, 100 тысяч минчанка направила с виртуальной карты, которую оформила онлайн. Еще две карты (по 100 тысяч каждая) от имени потерпевшей оформили сами неизвестные.

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