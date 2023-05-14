Россиян будет штормить 1 Олег Катков, «Апостроф»

14.05.2023, 11:10

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Украина получила мощное оружие.

Великобритания передала Украине ракеты Storm Shadow. Дальность пуска этих ракет составляет более 250 км в экспортном варианте, а в версии, разработанной для использования армиями Британии и Франции – до 560 км.

Учитывая то, что Бен Уоллес сказал, что часть ракет уже в Украине, часть – в пути, очевидно проблемы по интеграции ракет в самолеты были решены. Были выполнены работы по интеграции ракеты Storm Shadow под крыло советских самолетов, в том числе и Су-24. Эти работы были выполнены не вчера, мягко говоря. Это свидетельствует о том, что это решение было просто официально объявлено вчера, а работы длились довольно значительное время, потому что интегрировать под советскую машину любое современное вооружение, а речь идет о крылатой ракете по технологиям Stealth с совершенной системой наводки, не так просто.

То есть был проведен определенный массив работ, и слухи о том, что такие работы продолжаются, начались еще с ноября прошлого года. Очевидно, работа продолжалась довольно долгое время и, в конце концов, Украина получила то, что даже превосходит ATACMS. Довольно часто ATACMS были на первых страницах. Но Великобритания сделала лучше – она передала нам Storm Shadow.

Storm Shadow – это крылатая ракета воздушного базирования и оперативно более мобильное средство, потому что грунтовый комплекс не может за несколько часов переместиться из одного края Украины в другой. Для самолета с этой ракетой – это естественная задача – отработать за один день по трем целям на совершенно разных оперативно-технических направлениях.

Второй аспект – это точность. У ATACMS, как в баллистической ракете, используется непосредственно инерциальная и спутниковая навигация. Storm Shadow как у Stealth-ракеты, созданной для того, чтобы обходить позиции противовоздушной обороны противника и может действовать в условиях помех, в частности, например, когда GPS или любая другая спутниковая навигация вообще не работает. Там используется совершенная система, кроме инерциальной и спутниковой, используется процесс, когда ракета сканирует пространство под собой, сравнивает с эталонным изображением, которое уже имеет привязки к точной координате и локализует себя.

А на конечном участке уже работает тепловизионная головка самонаведения, позволяющая поражать даже движущиеся цели. ATACMS бьет только в координату, а Storm Shadow наводится на цель, потому что ориентируется, видит картинку перед собой во время атаки, находит ту цель, которая заложена в память ракеты и атакует именно ее.

Боевая часть у Storm Shadow – 450 килограммов против 227 у ATACMS. Причем в Storm Shadow использована специальная боевая часть, состоящая из двух. Первая – это лидирующий кумулятивный боеприпас, предназначенный для пробивания препятствий. Это может быть либо грунт, либо армированный бетон – для поражения таких защищенных объектов он используется. И уже в это отверстие, непосредственно пробитое кумулятивной частью, залетает боевая часть, которая делает «хлопок».

Есть две версии этих ракет. Есть оригинальная версия для стран, являющихся ее разработчиками. Дело в том, что это ракета от MBDA, которая является совместной компанией с участием в разработке Великобритании, Франции, Италии и Германии. Для этих стран по режиму нераспространения ракетных технологий разработали ракеты с дальностью 560 километров. А режим нераспространения ограничивает продажу, передачу или помощь в создании ракет с дальностью более 300 км.

Какая именно версия в Украину передана – конечно вопрос, потому что международная норма была нивелирована российской федерацией, когда минобороны Беларуси заявили официально, что они от России получили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» с ракетами с дальностью 500 км. То есть Россия уже нарушила договоренность. Более того, Беларусь получила вместе с «Искандером» еще и крылатую ракету Р-500, которая вообще в свое время уничтожила РСМД по ракетам средней и меньшей дальности. У нее вообще оценочная дальность от 1,500 км. Действует ли эта международная норма в отношении России – отдельный вопрос. Но здесь важно не пытать определенных иллюзий. Лучше ориентироваться на ракеты до 300 км.

Дальность даже до 560 километров учтена для профиля полета low-low, когда самолет сбрасывает ракету с малой высоты, и ракета совершает полет постоянно на малой высоте, не поднимаясь выше условно 50-100 метров. Самолет-носитель может осуществить пуск с малой высоты и условно это означает то, что до 30 км от линии фронта он это сделает абсолютно безопасно, вообще не подвергаясь опасности, ибо будет в зоне недостижимости зенитно-ракетных комплексов противника.

Эта ракета относится к крылатым ракетам, и помогает уничтожать крайне важные цели противника. Здесь нужно понимать, что этих ракет не будет много. Дело не только в стоимости, которая достигает 2,3 млн. евро примерно. Важна даже не цена, а то, что таких ракет вообще у союзников не тысячи в принципе. Дело в том, что компания MBDA не сообщала о заказе новых ракет, в то же время сообщала о проведении их среднего ремонта, то есть с продлением срока эксплуатации. Это также указывает на то, что эти ракеты крайне ценны, в том числе и для Лондона и Парижа, заказавших эту разработку. Вместо того чтобы отстрелять их, списать или что-то с ними сделать, они наоборот продлевают сроки их эксплуатации.

Эти ракеты активно использовались во время войн и конфликтов в принципе. Первое боевое использование произошло во время второй войны в Ираке. Эти ракеты были одними из первых, которые вместе с «Томагавками» наносили удары по военным стратегически важным объектам армии Хусейна. Ракета использовалась для удара и во время Ливийской операции, в частности, для удара по бункеру самого Каддафи, по авиабазам в Ливии. Она была использована против режима Асада, когда было уничтожено производство химического вооружения. Теперь очередь дошла до рашистов.

Олег Катков, «Апостроф»

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