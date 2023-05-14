Politico: Пригожин может выпасть из окна или отравиться ароматным чаем 2 14.05.2023, 11:25

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Евгений Пригожин

Кремль ищет флакон для главы «Вагнера».

Главарь «Группы Вагнера» Евгений Пригожин должен проявлять осторожность, когда пьет чай, потому что Кремль может наказать его за жесткую критику в адрес лично Владимира Путина. Об этом пишет Politico в иронично-аналитической статье.

«Раздражать или бросать вызов российскому президенту Владимиру Путину — опасная игра, которая часто заканчивается грохотом и стуком — или аккуратным самоубийством на даче, когда беспорядок не оправдан», – считают авторы публикации.

Издание напоминает, что с началом полномасштабного вторжения в Украину по самой России прокатилась волна загадочных смертей видных россиян: по меньшей мере семь российских олигархов погибли при странных обстоятельствах, также зафиксированы скоропостижные смерти многих видных чиновников.

Авторы публикации полагают, что Пригожин, недавно оскорбивший лично Путина, тоже может «необъяснимым образом» выпасть из окна или рухнуть замертво, выпив чашку ароматного чая.

«Перешел ли он наконец черту своей непристойной тирадой на прошлой неделе о «дедушке», которым в России многие сочли Путина? Русские наверняка выпадали из окон по гораздо меньшим причинам», – иронизирует автор.

В то же время издание приводит мнение российских оппозиционных журналистов Андрея Солдатова и Ирины Бороган, которые все еще видят за Пригожиным поддержку российской военной разведки ГРУ, а возможно и лично Путина. Они допускают, что кремлевский диктатор может намеренно позволять определенные вольности Пригожину, чтобы он продолжал быть противовесом для высшего военного руководства РФ.

Ранее на этой неделе бывшая сотрудница российского «Первого канала» Марина Овсянникова, которая прославилась антивоенным пикетом во время прямого эфира в студии новостей, откровенно высмеяла Путина, заявив, что у него «недостаточно Новичка», чтобы покончить со всеми критиками.

«Но наверняка найдется флакон для Пригожина. Когда придет время», – пишет Politico.

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