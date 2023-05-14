«Чтобы получить визу, достаточно соответствовать трем пунктам из десяти» 1 14.05.2023, 11:34

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Минский художник рассказал о том, как эмигрировал в США.

Сайт citydog.io опубликовал историю известного минского художника Мити Писляка, который несколько лет назад переехал в Нью-Йорк по визе талантов.

– До переезда в США у меня в целом все было замечательно: были постоянные клиенты, персональные выставки, творческие проекты – но всего этого мне было мало. Почему-то белорусы не особо привыкли платить творческим людям. У нас принято считать, что художники должны наслаждаться тем, что им вообще дали хоть какую-то работу.

Когда я уезжал, в месяц получалось зарабатывать от 2500 до 5000$. Такие деньги я зарабатывал последние несколько лет и видел, что никуда не расту. Да, я мог купить себе новую машину или построить квартиру, но понимал, что это «потолок».

Мои самые большие клиенты, наподобие «Кока-колы» или Новой Боровой, даже близко не могли платить столько, сколько я бы хотел. Приходилось соглашаться на их условия.

Но, наверное, самая главная причина переезда – скука. Запросы клиентов были настолько спокойными и приятными, что иногда становилось неинтересно ими заниматься. «А давайте нарисуем что-то веселое. Нет, членов не нужно добавлять, ролики тоже. Нужно, чтобы всем было понятно и легко», – примерно такие заказы поступали ко мне постоянно.

Заниматься таким все время быстро надоело. Я чувствовал, что могу что-то более масштабное, поэтому и решил переехать.

«Чтобы получить визу, достаточно соответствовать трем пунктам из десяти»

– История моего переезда началась еще в 2018 году, когда я решил приехать в США после долгого отсутствия. До этого я приезжал сюда во время учебы, когда участвовал в программе Work and Travel.

Оформляя туристическую визу, узнал о существовании специальной иммиграционной визы «для людей с выдающимися способностям». В Беларуси ее по-простому называют «визой талантов», в США – O-1 или EB-1, тип зависит от условий пребывания в стране.

Тип EB-1 отличается от О-1 тем, что выдается сразу на 10 лет. Ее получают те, кто точно решил окончательно перебраться в США и остаться жить здесь надолго. Из-за того, что это долгосрочная виза, заявки на нее рассматривают более тщательно и подробно.

Для того чтобы вашу кандидатуру одобрили, нужно приложить подтверждение своей значимости для страны, в которой живете. Кроме того, нужно доказать, что вы внесли какой-либо вклад в развитие общества в сфере своей деятельности.

При этом вид деятельности здесь абсолютно не имеет значения: скорее, смотрят на уровень профессионализма, а не сферу работы. Для прохождения отбора достаточно получить подтверждение трех из десяти пунктов из списка возможных достижений.

Что важно знать про «визы талантов»

В США существует две категории виз для людей с «экстраординарными способностями»: визы типа О-1 и EB-1. Отличаются они по своим свойствам.

Виза О-1 – неиммиграционная виза. То есть она предоставляется на временный период и не ведет к постоянному резидентству в США. Обычно визу О-1 выдают на срок до трех лет, но она может быть продлена неограниченное количество раз.

Виза EB-1 – это иммиграционная виза, которая предоставляет право на постоянное проживание в США (то есть получение Green Card). Одно из ее преимуществ заключается в том, что заявитель может самостоятельно подать на нее. При этом не нужно иметь спонсорства от работодателя или предложения о работе в США.

Кто может рассчитывать на визу

В критерии отбора попадают люди, обладающие выдающимися способностями в науке, искусстве, образовании, бизнесе или спорте, а также из индустрии телевидения и кино.

Чтобы заявку рассмотрели, нужно соответствовать минимум трем критериям отбора:

Наличие национальной или международной премии высокого уровня.

Членство в организациях, которые требуют выдающихся достижений.

Публикации в профессиональных или крупных торговых изданиях.

Высокая зарплата или другое вознаграждение за ваши услуги.

Участие в судействе работы других в той же или в смежной области.

Важная роль в выдающихся организациях.

Доказательства вашего коммерческого успеха в области искусств.

Высокая репутация в своей области, подтвержденная рекомендациями от коллег, конкурентов, работодателей и т.д.

Сколько стоит виза

Стоимость визы может изменяться в зависимости от политики Соединенных Штатов. На данный момент стоимость подачи заявления на визу O-1 составляет 460$. Есть возможность оформить ее в срочном порядке за дополнительные 1225$. Стоимость подачи заявления на EB-1 за пределами США – 325$.

Кроме этих, могут быть другие расходы: стоимость медицинского обследования, сборы за перевод документов, услуги адвоката и т. д. В среднем для получения положительного результата придется заплатить не менее 7000$.

«Изначально планировал приехать на полгода, но с момента прилета так никуда и не выехал»

– В 2019-м, собрав все нужные бумаги, я прилетел в Нью-Йорк. Хотел на месте подать документы: так было быстрее, чем делать это через посольства в других странах. Плюс было интересно получше познакомиться с США перед переездом. Затем начался ковид, и все пошло не по плану.

В Нью-Йорке начался локдаун: ничего не работало, кроме продуктовых, аптек и банков. Умирающих было столько, что их было некуда складировать, возле больниц ставили передвижные морги, холодные коробки на колесах. Было жутко, но почему-то, по ощущениям, все равно во всей этой атмосфере было куда безопаснее находиться, чем в Минске, где даже маски не все носили.

Кроме того, когда я только приехал в США и подал документы, то в визе мне отказали. Тогда у власти еще был Трамп, который всячески пытался приостановить поток эмигрантов, даже для талантливых людей. Подача апелляции заняла примерно год, затем начались протесты в Беларуси, и я решил не возвращаться туда. Так и остался в Нью-Йорке.

«Зарабатываю так же, как и в Минске, но позволить могу себе меньше»

– Здесь я зарабатываю тем, что рисую коммерческие изображения на фасадах зданий. Это обычная реклама, которую обычно печатают на баннерах и вешают на стены. Компании типа Google или Apple платят за это огромные деньги, потому что здесь ценится ручной труд. За картинку, которую через месяц мы снова перекрасим, фирмы отдают по 100 000 – 200 000$. В этом плане Америка очень старомодная.

Для меня это та работа, которая покрывает все мои базовые расходы. За месяц я зарабатываю примерно 4000$. Этих денег мне хватает на жизнь, но я особо не шикую.

Сейчас снимаю, например, комнату вместе с еще двумя людьми. В Минске за те же деньги я мог позволить себе поселиться в большой квартире и параллельно копить на собственную недвижимость. В США все дороже, поэтому зарплата быстро уходит на всякие бытовые мелочи.

Проявить себя в США оказалось в разы сложнее, чем в Беларуси. В Минске я мог нарисовать на улице любую забавную картинку непонятного качества, сфотографировать ее, опубликовать у себя в инстаграме, и все – обо мне уже могли написать в СМИ.

Здесь, кроме меня, еще 150 штук таких же классных художников, каждый из которых стремится к популярности. В США нужно стремиться к чему-то более эпатажному, вызывающему. Наверное, в Европе продвигать свое творчество было бы проще, но я уже слишком запарился с американскими документами, чтобы куда-то уезжать.

«Самое тяжелое – одиночество»

– Если не брать во внимание финансовую сторону и большую конкуренцию, то самым сложным для меня стало найти «своих» людей. Без друзей и семьи вся атмосфера Нью-Йорка сразу теряется.

Помню момент, когда я поехал праздновать Новый год в Лос-Анджелес. У меня там было пару знакомых, но у них были свои планы, поэтому 31 декабря я был один.

Купил вкусной еды и поехал на пляж. А там стоят такие красивые домики для спасателей, прямо как в кино. Сидел рядом с ними на этом песке, разговаривал по видеосвязи с родителями и сестрой. Помню, что время тогда словно остановилось, не было ни ощущения праздника, ни чего-то нового. Только пальмы и песок – было ужасно одиноко.

Мне потребовалось несколько лет, чтобы найти свой круг общения. Сейчас мне хорошо: хватает и знакомых, и близких друзей. Они дают ощущение дома и нормальной жизни. А все остальное – просто красивые домики вокруг.

«О переезде жалел только в самом начале»

– Сразу после переезда начал жалеть о решении, думал, что совершил какую-то ошибку. Размышлял о том, как бы я жил, если бы остался в Минске: скорее всего, построил бы дом за городом и рисовал бы там на природе.

Через какое-то время я осознал, что эмиграция была моим личным решением. Чего-то мне явно не хватало в Беларуси, что я хотел найти здесь.

Еще я верю в то, что у нас есть душа, которая сама выбирает тело. Именно душа, на мой взгляд, решает, где будет жить, в какой семье и в какое время. Ее задача – развиваться, расти, преодолевать сложные моменты в жизни.

Думаю, что я сам выбрал свой следующий путь развития: проходить через вот эти трудности, которые есть у меня сейчас. Наверное, это нужно, чтобы еще больше прокачать свои навыки, стать более толерантным к миллионам разных людей.

«Хочу, чтобы моя скульптура стояла на месте новогодней елки в центре Нью-Йорка»

– У меня есть любимый нью-йоркский художник KAWS. Он очень популярен в США, одна из его работ, огромная 20-метровая скульптура слегка карикатурного персонажа, даже стояла на месте главной новогодней елки Нью-Йорка. Я очень вдохновился этим и теперь хочу так же.

Хочу стать здесь самым популярным художником. Возможно это звучит слишком самоуверенно, но, я думаю, это вполне возможно. Я не верю в талант, верю в работу над своими навыками.

Я уже умею рисовать, осталось понять, как в США устроен этот коммерческий процесс, чтобы меня начали узнавать непосредственно здесь. Наверняка если пройти все те же стадии, которые проходили другие популярные художники, то и меня начнут приглашать для сотрудничества с разными крутыми брендами.

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