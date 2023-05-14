Не обычный Ми-8: новые подробности падения российской авиации под Брянском 5 14.05.2023, 11:44

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иллюстративное фото

Несмотря на «особую модификацию», вертолеты РФ не смоги защитить себя от ракет.

Упавшие один за другим два российских вертолета «Ми-8» в Брянской области, вероятно, имели особую модификацию.

Такие вертолеты внешне похожи на обычные «Ми», однако внутри они оснащены системой «Рычаг-АВ», предназначенной для радиоэлектронной борьбы.

«Два Ми-8, вероятно, были в модификации МТПР. Это вертолеты радиоэлектронных помех с комплексом «Рычаг-АВ», которые создавали проблемы для наших РЛС вдоль границы», - пишет Telegram-канал «Оперативный ВСУ».

Эту информацию подтверждают и российские паблики, которые жалуются на командование армии РФ, принявшее решение направить указанные вертолеты в зону 50 км от линии боевого соприкосновения.

«МТПРы, которые себя никак защитить не могут и минимальная высота работы у которых далеко не 30 м и даже не 100, должны выставляться в зоны постановки минимум в 100-150 км от ЛБС! Это минимум!» - пишут они.

В свою очередь, Telegram-канал monitor сообщает, что экипаж Ми-8, состоящий из двух пилотов, а также экипаж истребителя «Су-34», также упавшего в Брянской области, погибли.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера, 13 мая, в Брянской области были сбиты российские истребители Су-34 и Су-35 и два вертолета Ми-8.

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