Знаковый день 2 Телеграм-канал Cynic

14.05.2023, 11:50

8,444

Сегодня может уйти авторитарный режим.

Сегодня достаточно знаковый день - может уйти с трона авторитарный режим Эрдогана, который в рамках войны проявил себя как ненадежный союзник по НАТО, использующий геостратегический контекст в угоду сугубо своим интересам.

Кандидат от объединенной оппозиции в этом смысле чуть более надежен: он хоть и заявил, что «будет поддерживать экономические связи с Россией», но сама формулировка скорее говорит о том, что фраза была вкинута для электората, чтобы Эрдоган не смог развернуть политическую игру в плоскости «оппозиция ведет нас к экономическому краху».

К тому же представитель объединенной оппозиции встречался с представителями США, после чего Эрдоган заявил, что «хочет показать урок США». Это, в общем-то, говорит о том, что в случае победы оппозиции Турция из нейтральной стороны (Украине - оружие; России - дырку для обхода санкций) перейдет в евроатлантический курс.

К тому же победа оппозиции может обеспечить снижение уровня авторитаризма в стране, что может «по окончанию войны» привести Турцию и в ЕС, куда Эрдогана (по негласному договору) пускать не собирались.

Победа Эрдогана, в свою очередь, существенно ничего не изменит: ситуация продолжит развиваться в плоскости «эрдоганского шпагата».

Так что на этот раз выборы на редкость удачные. В любом из исходов хуже для международной ситуации не будет, зато с достаточно большим шансом Эрдоган будет снят с трона.

Практически все сделали ставку на победу оппозиции. Внутренние опросы (в том числе закрытые) демонстрируют явный перевес оппозиции, так что возможен вариант «синих пальцев». И «синие пальцы» - это единственный плохой вариант развития событий, поскольку РФ попытается «оказать помощь Эрдогану в подавлении протестов», чтобы перевести его из евроатлантической лиги в свой гадюшник.

Тем не менее «купить» такой помощью Эрдогана вряд ли получится: все-таки нынешний глава Турции достаточно хитрый, чтобы понять, что даже при отсутствии «взаимной благодарности» Россия не сможет отказаться от турецких услуг, а значит именно Турция задает тон российско-турецких отношений и никаких обратных «кивков» со стороны Эрдогана предпринимать не стоит.

Телеграм-канал Cynic

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».