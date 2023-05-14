Анджей Дуда отреагировал на залетавший в Польшу шпионский аэростат из Беларуси 14.05.2023, 11:58

4,614

Анджей Дуда

Таких событий страна не видела много десятилетий.

Президент Польши Анджей Дуда во время наблюдения за учениями «Анаконда-23» на Центральном полигоне воздушных сил в Устке высказался об обсервационном аэростате, который 13 мая залетел из Беларуси на территорию Польши.

Анджей Дуда заверил общественность, что Польша – безопасна, сообщает Wprost.

«Каждый стремится выполнять свои обязанности как лучше, – сказал президент Польши. – Мы знаем, что есть разные ситуации, потому что время такое, с которым никогда еще не имели дела. Война не была настолько близко к нам, не была такая ощутимая. Она создает много разных, трудных ситуаций, провокаций. Хотя бы те, которые мы видим в течение последних часов, когда слышим, что в Польшу из Беларуси летят объекты».

Анджей Дуда сказал, что за объектами наблюдают, и из каждого происходящего события делаются выводы, насколько они угрожают безопасности. Глава польского государства подчеркнул несколько раз, что последние ситуации – новые для страны.

«Польша и польская армия не видели на и над нашей территорией таких событий много десятилетий. Есть процедуры, которые мы верифицируем, сверяем, анализируем. Одни до сих пор функционировали лучше и поправлялись, если что-то было не так. Другие не функционировали, так как не было такой потребности. Появляются ситуации, когда определенные процедуры запускаются первый раз. Меня радует, как много людей следят за безопасностью Польши», – резюмировал Анджей Дуда и добавил, что о некоторых вещах не может говорить из-за положения о конфиденциальности.

Как сообщал сайт, утром 13 мая Минобороны Польши заявило о фиксации в воздушном пространстве неизвестного объекта, прилетевшего из Беларуси. Вероятно, это был наблюдательный воздушный шар. Из сообщения ведомства следовало, что аэростат пролетел половину Польши.

Объект исчез с радаров, когда был рядом с Рыпином – это город в северо-центральной части страны. Оттуда до ближайшей точки на границе с Беларусью – около 260 километров. В Польше началась операция по поиску аэростата.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».