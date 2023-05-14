Победительница «Евровидения» Loreen выступала в поддержку Алеся Беляцкого еще в 2012 году 2 14.05.2023, 12:27

Шведская певица посетила Минск и встретилась с женой политзаключенного.

В 2012 году, после своей первой победы на Евровидении, шведская певица Loreen публично выступала в поддержку председателя ПЦ «Весна» Алеся Беляцкого, который тогда также находился в заключении по политическим причинам.

Как напоминает spring96.org, Loreen в 2012 году посетила Минск и встретилась с женой политзаключенного Алеся Беляцкого Натальей Пинчук, правозащитником Валентином Стефановичем и журналистами, чтобы больше узнать о судьбе белорусских политзаключенных и ситуации в Беларуси.

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Также певица подписала петицию кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси». Беляцкий тогда прислал певице из заключения письмо с благодарностью.

В этом году Loreen снова победила на Евровидении, а Алесь Беляцкий снова находится за решеткой. Лишен свободы также Валентин Стефанович, который участвовал во встрече с певицей в Минске в 2012 году.

Напомним, 3 марта судья Марина Запасник назначила основателю правозащитного центра «Весна» и лауреату Нобелевской премии мира Алесю Беляцкому 10 лет колонии, заместителю председателя «Весны» и вице-президенту FIDH Валентину Стефановичу 9 лет колонии, координатору кампании «Правозащитники за свободные выборы» и юристу Владимиру Лобковичу 7 лет колонии, правозащитнику «Весны» Дмитрию Соловьеву 8 лет колонии заочно.

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