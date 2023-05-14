В небе над Брянском Телеграм-канал «СерпомПо»

14.05.2023, 12:51

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Иллюстрационное фото

Строго по путинскому плану.

До сих по нет ясности о количестве самолетов и вертолетов, сбитых вчера над Брянской областью. Один? Два? Три? Четыре? Если последнее, то два самолета и два вертолета?

Частично потери признаны. Тем более, что есть видео падения вертолета. Но какими бы ни были потери – это новый поворот «спецоперации», идущей по путинскому «плану, строго по плану». Летательные аппараты стали сбивать над российской территорией. Об обстрелах Белгородской, Брянской, Курской областей не говорим – это уже много месяцев «норма».

«Спецоперация» сначала затянулась, затем расширилась и постепенно «съехала», захватив территорию России. И с каждым месяцем все хуже – внутри страны, на мировой арене. Ничего хорошего дальше не предвидится.

Из этого есть только один выход – закончить «спецоперацию» и вернуться в признанные нашими международными договорами границы.

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