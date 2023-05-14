«У Лукашенко и вправду что-то серьезное, раз он не сумел показаться на важном ритуале» 11 14.05.2023, 13:08

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В Беларуси возникла вероятность внезапной смены обстановки.

Лукашенко не видели уже пять дней. 9 мая диктатор появился с нездоровом видом на параде в Москве. С тех пор мероприятий с его участием не проводилось.

После появления в нездоровом видом на параде в Москве Лукашенко внезапно исчез из публичного пространства уже на пять дней. Сегодня диктатор не появился на церемонии по случаю «дня государственных флага, герба и гимна».

Известный российский блогер и аналитик Анатолий Несмиян (Эль Мюрид) прокомментировал исчезновение диктатора:

— Сообщают, что Лукашенко не появился на ритуальном мероприятии праздновании «дня флага». Вместо него поздравления зачитывал премьер-министр. По всей видимости, у Лукашенко действительно проблемы со здоровьем, причем достаточно серьезные.

Руководители, особенно авторитарного толка, предельно тщательно относятся к любым сомнениям в своей дееспособности, так как все механизмы функционирования власти завязаны только на них. Тот же Эрдоган в очевидно разобранном состоянии был вынужден демонстрировать резкое улучшение здоровья - и по этой причине, и по логике выборной обстановки. Видимо, у Лукашенко и вправду что-то сильно серьезное, раз он не сумел показаться на обычном ритуале.

В России проблема решена «аппаратным» способом - наличием дублей. Поэтому ритуалы могут заполнять они. Но сама по себе технология дублирования таит в себе весьма непростые побочные проблемы, поэтому к ней прибегают далеко не все.

В любом случае в Беларуси возникает вероятность внезапной смены обстановки, причем нет никаких оснований предполагать, что все останется как было: во всех постсоветских автократиях уход предыдущего автократа и его смена даже на системного преемника все равно приводила к зачистке прежнего окружения первого лица. Неизбежно появляются новые люди, а значит - меняются интересы и политика.

Как сообщал сайт Charter97.org, диктатор не смог 9 мая на параде в Москве пройти 300 метров пешком — охране Путина пришлось его везти. К тому же у Лукашенко на руке заметили кусок ткани, похожий на бинт. А вечером в Минске диктатор не произнес свою традиционную речь на возложении венков к монументу Победы.

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что Лукашенко могли отравить и он скоро умрет.

Вчера, 13 мая, Лукашенко срочно доставили в специальную клинику в Дроздах. Диктатор уже пятый день не появляется на публике.

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