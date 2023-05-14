Подорванного Прилепина снова бросают на фронт 13 14.05.2023, 13:15

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По словам боевика «ЛДНР», его ищут сразу три группы.

Боевик «ЛДНР» Захар Прилепин, который чудом выжил после подрыва авто 6 мая, заявил о преследованиях и анонсировал возвращение на фронт в Украину.

Об этом сообщила его пресс-служба пропагандистским СМИ. Там подчеркивается, что у писателя все еще есть действующий контракт с «Росгвардией», поэтому после полугодового восстановления, Прилепин пойдет воевать, сообщает УНИАН.

Одной из основных причин «любви к фронту» указываются преследования, с которыми столкнулся Прилепин после того, как уехал со временно оккупированного Луганска. Боевик боится и говорит, что в зоне «огневого поражения» его будет сложнее найти.

«Телефонов у меня с собой никогда нет, машины совсем другие. Места дислокации постоянно меняю. Но буквально 25-27 апреля пришла информация, что в одном Луганске, где накануне отъезда я стал чуть чаще появляться, сразу три их группы меня ищут», - сказал он.

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